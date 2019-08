Tristan Vandenbussche verovert zilver

Tristan Vandenbussche (Brugge TR) heeft zondag op het WK roeien voor junioren in het Japanse Tokio zilver veroverd in de skiff. De Europese kampioen moest in de finale met zes alleen de Wit-Rus Ivan Brynza voor zich dulden.

In de twee zonder stuurman eindigden Henri Steyaert en Florian Chalmet als zesde en laatste in de A-finale. Jeanne Lenom en Caitlin Govaert finishten in de B-finale van de dubbeltwee voor meisjes als tweede, goed voor een achtste plek in de eindstand. Tristan Vandenbussche ging in zijn strijd om de medailles voorzichtig van start. Na 500 meter kwam hij als vijfde door op meer dan twee seconden van de Italiaan Gennaro di Mauro. De Wit-Rus Bryzna schoof met de Italiaan mee en kwam halfweg in het zog van Di Maura als tweede door. Onze landgenoot lag nog altijd vijfde en keek dan al tegen een achterstand van meer dan vier seconden aan. In de tweede wedstrijdhelft diepte de Wit-Rus de kloof met de Bruggeling verder uit. De Europese kampioen zou ondanks de snelste laatste 500 meter van alle finalisten dat verschil niet meer overbruggen. Tristan Vandenbussche sprintte wel de totaal leeg geroeide Italiaan en de Zwitser Tim Roth voorbij, maar strandde op iets minder dan drie seconden van de Wit-Rus Brynza. De skiffeur van de Brugse Trim-en Roeiclub kan met EK-goud en WK-zilver uiteraard op een zeer succesvol seizoen terug blikken.