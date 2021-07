Tristan Vandenbussche plaatst zich voor A-finale

Skiffeur Tristan Vandenbussche uit Brugge heeft zich op de wereldkampioenschappen roeien voor U23 in het Tsjechische Racice geplaatst voor de A-finale. Vandenbussche eindigde als derde in zijn halve finale.

De 20-jarige Vandenbussche finishte als derde na de Pool Piotr Plominski en de Wit-Rus Yauheni Zalaty. Met een tijd van 6:59.49 tekende de roeier van Brugge TR voor de vierde tijd van de zes finalisten die zondag om 13u10 mogen strijden voor de wereldtitel.

Tristan Vandenbussche studeert Sport en Bewegingsleer aan Howest. De jonge Bruggeling gaf eerder al mee dat hij mikt op de Spelen in Parijs in 2024. Als prille tiener was Vandenbussche een groot talent in tennis. Hij speelde vaak samen met generatiegenoot Charles De Ketelaere, die nu voetballer is bij Club Brugge.