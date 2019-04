Triatlon van Brugge trekt weg van markt

De triatlon van Brugge verhuist ook van datum, en vindt nu plaats op zaterdag 29 juni. De meer dan 2000 triatleten zullen voortaan finishen in de binnentuinen van Spermalie. Door de nieuwe finishplaats verandert ook het loopparcours. Dat wordt in omgekeerde richting gelopen, maar passeert wel nog over de markt. De hinder voor de binnenstad en de verkeerscirculatie zal zo drastisch verminderen. Met de nieuwe finish in Spermalie keert de grootste triatlon van het land terug naar de groene roots van de beginjaren.