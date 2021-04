Triatlon van Brugge opnieuw afgelast

Voor het tweede jaar op rij wordt de triatlon van Brugge afgelast. Die was voorzien voor 26 juni, maar de coronamaatregelen gooien opnieuw roet in het eten.

Ook een lightversie van de kwarttriatlon met een derde van de deelnemers is onmogelijk, klinkt het. Iedereen die zich had ingeschreven, krijgt zijn geld terug of kan z’n ticket doorschuiven naar volgend jaar. De organisatie mikt nu voluit op 2022, voor een editie met alles erop en eraan.

Op hun site staat onder meer deze tekst: "We beseffen dat iedereen snakt naar de post-corona tijd en wie had kunnen voorspellen dat we deze tekst een jaar later nogmaals zouden moeten schrijven, maar we moeten realistisch zijn en stellen dat in dergelijke omstandigheden de Triatlon door Brugge nooit dé Triatlon door Brugge zou zijn geweest. We richten onze pijlen nu op 2022 en hopen dat dan opnieuw een klassieke versie zal mogelijk zijn met alles erop en eraan."