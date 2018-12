Zwemmer Emmanuel Vanluchene uit Oostrozebeke heeft een nieuwe uitdaging gevonden: triatlon. Dat heeft hij vanmorgen zelf bekendgemaakt. Het wereldkampioenschap zwemmen in China afgelopen weekend was zijn afscheid van de zwemsport.

Vanluchene is er 26 en kan zich niet meer opladen om als zwemmer te trainen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Wel blijft het sportbeest in de Oostrozebekenaar ontembaar. Hij wil zijn pijlen nu richten op triatlon, waar zijn zwemervaring zeker een voordeel is. Met de estafetteploeg haalde Vanluchene in het bad zijn grootste successen. Hij nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen en stond vier keer op een wereldkampioenschap.