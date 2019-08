Voor het tweede jaar op rij kan de zwemproef van het Belgisch kampioenschap Triatlon in Izegem niet doorgaan in het Kanaal Roeselare – Leie. Er steken nog altijd blauwalgen in het water, waardoor elke vorm van zwemrecreatie verboden is.

Het zwemgedeelte zal nu ’s morgens doorgaan in het Provinciaal Domein De Gavers in Harelbeke. In de namiddag kunnen de deelnemers dan lopen en fietsen in Izegem. Een jammere zaak, zeggen de organisatoren, want veel mensen zien de uitstap naar Harelbeke niet zitten, en haken af.