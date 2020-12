Treffer van kapitein Vandendriessche volstaat voor KVO op het veld van Cercle Brugge

KVO klimt naar de negende plaats met 22 punten, Cercle Brugge is twaalfde met 18 punten.

Oostende gevaarlijkste ploeg

Oostende begon het best in het Jan Breydelstadion. De manschappen van coach Blessin hadden de beste kansen, maar toonden zich voor doel niet trefzeker. Sakala miste tot twee maal toe een grote kans. Cercle was nergens en kwam op het halfuur dan ook verdiend op achterstand. Een mooie bezoekende combinatie werd voor Didillon afgerond door Vandendriessche, 0-1.

Ook na rust bleef Oostende de gevaarlijkste ploeg. Cercle Brugge had het merendeel van het balbezit, maar deed daar niets mee. Het was wachten tot even voorbij het uur voor de eerste Brugse kans. Ugbo kopte met het achterhoofd, Hubert bracht redding voor KVO. Vijf minuten voor tijd was ook Marcelin gevaarlijk met het hoofd. Zijn poging ging via Hubert en de paal uit het doel.

Vierde nederlaag op rij

Cercle begon aan zijn slotoffensief, maar net op dat moment kreeg Bates zijn tweede gele kaart. Het bleef 0-1. Voor Cercle Brugge is het al de vierde nederlaag op een rij.