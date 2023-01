Van Aert is koning in veldritland. Maar volgende zondag neemt hij niet deel aan het Belgisch Kampioenschap in Lokeren. Hij bereidt zich in Spanje voor op het WK in Hoogerheide. En dus zijn er kansen voor anderen, voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout bijvoorbeeld. Treden zij in het spoor van Klaas Vantornout? Hij is nog altijd de laatste West-Vlaming die de nationale driekleur won, in 2015.