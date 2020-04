Trainer Storck verlaat Cercle

Voorzitter Vincent Goemaere: "Nadat Bernd Storck in oktober 2019 bij Cercle aankwam hebben zowel hij als z’n team een nieuwe wind doorheen Cercle laten waaien. Dit leidde begin dit jaar onder meer tot een indrukwekkende 12/12 én het behoud van Cercle in 1A. Cercle respecteert Bernd z'n beslissing en zal zich nu richten op het aantrekken van een nieuwe coach, de samenstelling van het team voor volgend seizoen en de verdere uitbouw van de sportieve strategie die nodig is om met Cercle hoger te kunnen mikken en toptalenten in de Belgische competitie verder te ontwikkelen.”