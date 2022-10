Het was jarenlange traditie: het laatste weekend van juni was er rally in en om Ieper. Maar twee jaar geleden werd de rally van Ieper opgenomen in het wereldkampioenschap. Het evenement schoof daarvoor op in de kalender, naar augustus.

Maar vanaf 2023 is Ieper niet meer opgenomen in het wereldkampioenschap, en keren ze dus terug naar hun vroegere datum. De rally telt nu wel mee voor het Belgian Rally Championship.

