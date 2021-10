De Tour de France start in Denemarken op 1 juli. Na de rustdag van 4 juli komt de Tourkaravaan richting Noord-Frankrijk met start in Duinkerke en Lille. Ongetwijfeld zullen heel wat West-Vlamingen de renners daar gaan bekijken. Eén van de ritten is een kassei-rit richting Arenberg.

Eén van de etappes (op 7 juli 2022) start wel in ons land: in Binche, in Henegouwen en gaat dan weer richting Longwy in Frankrijk.

Dit zijn de ritten in Noord-Frankrijk: