Torhout doet goede zaak in klassement

In de derde amateurklasse A heeft Torhout in een vooruitgeschoven wedstrijd van de 17 de speeldag een goeie zaak gedaan. Het ging winnen bij het Oost-Vlaamse Stekene, dat vier punten meer telde, met 1-2.

Op hun splinternieuwe terrein mocht Stekene gisteren Torhout ontvangen. De thuisploeg begon het beste op de nieuwe grasmat. Stekene speelde met veel inzet, maar tot uitgespeelde kansen kwam het niet. Nadat de Torhoutse keeper eerst nog een schot van Mennes over zijn doel tikte, ging hij op de daaruit voortgevloeide hoekschop pijnlijk in de fout: 1-0 voor de thuisploeg. Zijn collega-keeper aan de overkant van het veld moest daarentegen in de eerste helft geen enkele redding verrichten.

In het begin van de tweede helft vergat Stekene de wedstrijd in zijn definitieve plooi te leggen. Het miste de kans op de 2-0, wat meteen ook het kantelpunt in de wedstrijd was. Vijf minuten later zette Vanhaecke de 1-1 op het bord en vooraleer de thuisploeg het goed en wel besefte, zorgde kapitein Coppin voor de 1-2. Dat werd meteen ook de eindstand van de partij.