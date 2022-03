Toptalent Claessens bezorgt ION Waregem zege

Ook in de hoogste klasse van het damesbasketbal stond er met de Kortrijk Spurs tegen ION Waregem een derby op het programma. In tegenstelling tot de mannen, konden de Kortrijkse dames de punten echter niet thuis houden.

De Kortrijk Spurs verschenen met een kleine voorsprong in het klassement aan de aftrap. Winst voor de thuisploeg betekende dat de zesde plaats in het klassement hen bijna niet meer zou kunnen ontsnappen. Desondanks was het Waregem die het snedigste aan de wedstrijd begon. Bij de bezoekende dames viel vooral toptalent Nastja Claessens op. Zij zette al meteen een zespuntenkloof op het scorebord. Maar ook bij Kortrijk loopt er talent rond. Zo bracht de Amerikaanse Megan Swords de Spurs met zes punten op rij terug in de wedstrijd. De Kortrijkse tussenspurt bleek een maat voor niets te zijn. Onder impuls van Claessens trok Waregem de verdiende zege vlot over de streep. Het werd 44-67 in het voordeel van de bezoekers uit Waregem.