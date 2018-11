Topsport Vlaanderen blaast 25 kaarsjes uit

De ploeg deed dat in het bijzijn van heel wat renners, ex-renners en mensen die een verleden hebben in de omkadering van de wielerploeg. Met uitsluitend jonge en Vlaamse renners in de rangen is de ploeg nog steeds een unicum in het wielerpeloton.

Over de rijke geschiedenis van de wielerploeg schreven oprichter Fons Leroy en auteur Dries De Zaeytijd ook een boek vol verhalen, foto’s en alle renners en hun krachttoeren. Het boek is te koop in het wielermuseum KOERS in Roeselare.