Topper Genk - Club Brugge op zondag met leidersplaats als inzet

Komend weekend wordt de vierde speeldag in Play-off I afgewerkt. Alle ogen zijn dan op de topper van zondag in de vooravond gericht, wanneer leider Racing Genk in de Luminus Arena landskampioen Club Brugge ontvangt.

Club Brugge is na de recente negen op negen - de Bruggelingen zijn de play-offs nooit beter gestart - genaderd tot op één punt van de competitieleider en mits een Brugse zege is de leidersplaats dus voor de West-Vlamingen. Dat zou voor de eerste keer sinds de negende speeldag zijn, nadien nam Genk het commando over. Terwijl het bij Club steeds vlotter loopt, draait de Limburgse motor almaar stroever, een zenuwachtigheid die deze week dan ook nog eens opgepookt werd door een mogelijk langdurige afwezigheid van Ruslan Malinovskyi, de nieuwe draaischijf sinds het vertrek van Alejandro Pozuelo. Na diens uitsluiting tegen AA Gent vorderde de bondsprocureur een schorsing van zeven speeldagen, uitsluitsel daarover valt pas vrijdag. Bovendien kon Genk al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen van blauw-zwart.

Standard-Anderlecht

Standard hoopt zich te herpakken na de 4-0 uppercut in Brugge. De Rouches staan nog steeds maar op vijf punten van de leider en op vier van Club, maar zijn geen titelkandidaat - althans zo liet coach Michel Preud'homme duidelijk verstaan in het Jan Breydelstadion. In de Clasico van vrijdagavond komt er met Anderlecht een gewond dier naar Sclessin afgezakt. Paars-wit heeft als enige team in deze play-offs nul op negen op de teller staan en lijkt voor de eerste keer in 55 jaar op een seizoen zonder Europees voetbal af te stevenen.

AA Gent-Antwerp

Na de zege in het Astridpark is Antwerp knap vierde, met een voorsprong van vijf punten op de Brusselaars. The Great Old moet zaterdagavond op verplaatsing naar AA Gent, met 25 punten de zesde en tevens laatste in de stand. Voor de Buffalo's is het moment meer dan ooit aangebroken om te tonen waartoe ze nog in staat zijn in deze play-offs. Met de Bekerfinale tegen KV Mechelen in het verschiet hebben ze wel een stevige joker in de achterzak in de strijd om Europees voetbal.