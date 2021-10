Toon Aerts wint in Kuil van Zonhoven, Iserbyt is derde

In de mythische Kuil van Zonhoven, in de vierde wereldbekermanche van het seizoen, trok Aerts in de voorlaatste ronde alleen op avontuur om uiteindelijk solo te finishen, voor de Nederlander Lars van der Haar en Eli Iserbyt uit Kuurne, die leider blijft in de wereldbekerstand. Voor Aerts was het na 2019 de tweede zege op rij in Zonhoven. Vorig jaar werd de veldrit geannuleerd vanwege het coronavirus.