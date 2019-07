Tom Devriendt pakt etappewinst in Oostenrijk

In de proloog pakte zijn ploegmaat Pieter Vanspeybroeck al de derde plaats. Gisteren spurtte de Ruiseledenaar naar de tweede stek. Vandaag kon het Belgische team dan wel de zege in de ploeg houden. Tom Devriendt zorgde daarvoor, met een zege in de massaspurt. Het was een rit in lijn.

Het is voor Devriendt zijn tweede profzege. Eerder won hij al de Omloop het Houtland in 2017. In de spurt versloeg hij Jannik Steimle en Jakob Koch.