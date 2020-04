Tom De Sutter zet na titel met Knokke punt achter loopbaan

Tom De Sutter stopt met voetballen. Dat heeft de 34-jarige aanvaller, die dit seizoen met Knokke in de tweede amateurklasse de titel pakte, donderdag via Instagram gemeld.

De Sutter voetbalde sinds afgelopen zomer bij Knokke, toen hij overkwam van KV Oostende. Daar was hij een half jaar actief, nadat de spits sinds augustus 2018 zonder club zat na zijn vertrek bij Lokeren.

Cercle Brugge plukte een jonge De Sutter in 2006 weg bij derdeklasser KM Torhout. Bij de Vereniging ontbolsterde de spits helemaal en dat leverde begin 2009 een transfer naar Anderlecht op. Na vier jaren in de hoofdstad met drie landstitels volgde in de zomer van 2013 de overstap naar Club Brugge. Met blauw-zwart won hij de Beker van België. In de finale tegen uitgerekend Anderlecht trof De Sutter raak. Na een buitenlands avontuur bij Bursaspor in Turkije (2015-2016) keerde hij terug naar België en Lokeren.

De aanvaller telt veertien caps (0 doelpunten) bij de nationale ploeg.

Voor De Sutter eindigt zijn loopbaan dus met een kampioenentitel in tweede amateur. Het seizoen werd zoals geweten medio maart wegens de coronacrisis stopgezet en niet meer uitgespeeld.