De Sutter blijft in ieder geval aan de kust, want hij komt over van KV Oostende. De aanvaller maakte in het verleden het mooie weer bij ondermeer Anderlecht en Club Brugge. Hij is ook ex-Rode Duivel. De Sutter tekent een contract voor twee seizoenen bij Knokke, dat vorig jaar nog degradeerde uit eerste amateur.

