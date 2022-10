Club Brugge heeft een nieuwe sports manager. Ex-voetballer Tom Caluwé" komt over van KV Mechelen, waar hij drie jaar sportief directeur was. Daarvoor was hij er vijf jaar assistent-trainer.

Caluwé krijgt bij Club Brugge de leiding over het sportieve departement, samen met Sports Coördinator Maarten Dedobbeleer. "Ik heb hier een geweldige tijd beleefd," schrijft Caluwé op de website van KV Mechelen. "Er was eerder interesse van enkele clubs, maar die heb ik steeds afgehouden omdat ik hier goed zat. Bovendien had ik nooit het gevoel dat ik me kon verbeteren."

"Club Brugge is een topploeg van een ander kaliber. Er wacht me daar een bijzonder mooie uitdaging," zegt Caluwé.