Titelverdediger Koen Naert is klaar het Europees Kampioenschap marathon

Zeven West-Vlamingen zijn geselecteerd voor het Europees Kampioenschap atletiek in München. Bij de mannen is het vooral uitkijken naar titelverdediger Koen Naert op de marathon. Enkele dagen voor zijn vertrek zochten wij hem op.

Maandag 15 augustus verdedigt Koen Naert zijn Europese titel op de marathon. Vier jaar na het sprookje in Berlijn, is hij opnieuw klaar om te vlammen. Naert liet zelfs het WK in de Verenigde Staten schieten om alles op het EK te zetten.

In het voorjaar kreeg Naert af te rekenen met veel pech. Hij sukkelde van infectie naar infectie. Ondertussen loopt de voorbereiding goed én staat hij te popelen om opnieuw een medaille te behalen.