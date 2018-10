Amper 49 renners aan de start voor de Kustpijl. Daarbij geen grote ploegen en de wedstrijd was nog maar 100 meter ver of ze werd alweer stilgelegd. Er waren te weinig seingevers. Na een kwartiertje konde koers toch starten. In de finale spatte de kopgroep uiteen onder leiding van Brent Van Moer. Hij trok op twee ronden van het einde op avontuur. Enkel Stevens kon de sprong nog maken in de laatste ronde.