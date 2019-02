Timothy Dupont tweede in Mallorca

De Trofeo Palma is de vierde en laatste wedstrijd van de Challenge Mallorca, een reeks van eendagskoersen op het Spaanse eiland. De rit over 159,6 km naar Palma bood kansen aan de sprinters nadat de voorbije dagen de klimmers en punchers aan zet waren.

Vier renners trokken al vroeg in de wedstrijd op avontuur: Rob Britton, Danilo Celano, Mark Downey en onze landgenoot Aaron Verwilst. Maximaal reden ze bijna zes minuten bonus bij elkaar. In het peloton zette Team Emirates en Trek-Segafredo, voor winnaar van vorig jaar John Degenkolb, zich op kop en hielden ze de vluchters binnen bereik.

Aan de voet van de enige hindernis in de finale, de Coll sa Creu, werden de vluchters opgeraapt waarna Lars Boom, Peio Goikoetxea en Justin Wolf hun kans schoon zagen op 20 km van het eind. Cofidis en Bora-hansgrohe kwamen in steun in de achtervolging en finaal werden de vluchters opgeraapt in het slot. De sprintvoorbereiding begon, het was Marcel Kittel die het haalde voor Dupont in zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Het was geleden van 12 maart 2018, in de Tirreno-Adriatico dat de sprinter nog eens mocht juichen na een tegenvallend seizoen bij zijn nieuwe werkgever.