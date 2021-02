Timothy Dupont sprint naar de zege

Timothy Dupont uit Bredene heeft de tweede etappe in de Ster van Bessèges (Fra/2.1) op zijn naam geschreven, een rit over 154 kilometer tussen Saint Geniès de Malgoirès en La Calmette.

De eerste Belgische zege dit seizoen is daarmee een feit.

De 33-jarige renner van Bingoal Wallonie-Bruxelles was de snelste van een verscheurd peloton, na twee zware valpartijen in de laatste kilometers. Onze landgenoot haalde het van de Fransman Pierre Barbier en de Italiaan Giacomo Nizzolo. De Fransman Christophe Laporte (Cofidis) sprintte naar de vijfde plaats en blijft leider. Hij was woensdag de beste in de openingsetappe. In de stand heeft hij een voorsprong van twee seconden op Dupont.

De Belgen kleurden de etappe, want op tien kilometer van de meet was het Ludovic Robeet die als laatste vluchter werd opgepikt door een nerveus peloton.

Vrijdag volgt de derde etappe, over 157 kilometer, met start en aankomst in Bessèges. De Franse rittenkoers eindigt zondag.