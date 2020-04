Timmy Simons wordt assistent van Francky Dury bij Zulte Waregem

Timmy Simons verlaat de jeugdwerking van Club Brugge en wordt één van de assistenten van Francky Dury bij Zulte Waregem. De 43-jarige Simons was eerder ook al assistent van Ivan Leko bij Club Brugge.

"We waren vooral op zoek naar iemand met heel wat ervaring op het hoogste niveau en kwamen al snel bij Timmy terecht", klinkt het bij Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier op de clubwebsite van Essevee.

Timmy Simons toonde zich in een eerste reactie erg tevreden. "Het is voor mij een geweldige stap in mijn trainerscarrière en ik hoop hier veel te mogen leren en Essevee sterker te maken."

Simons was als speler jarenlang een boegbeeld van Club Brugge. Verder kwam hij ook uit voor SK Lommel, PSV en FC Nürnberg. Na zijn spelerscarrière werd hij in het seizoen 2018-2019 assistent van T1 Ivan Leko bij Club Brugge. Na de komst van Philippe Clement vorige zomer werd Simons jeugdtrainer bij blauw-zwart. (