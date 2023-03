Tim Merlier wint Nokere Koerse na chaotische eindfase

Tim Merlier heeft Nokere Koerse voor de tweede maal op rij gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedund peloton. Na een chaotische finale haalde hij het in een spurt op de macht, op Nokereberg.

Een groepje van zeven met onder meer de Belgen Ludovic Robeet (Bingoal WB) en Jonas Geens (Tarteletto) begonnen aan een vroege ontsnapping en reden een lange tijd op kop. Tijdens de wedstrijd werd het peloton ook opgeschrikt door een paar valpartijen. Rond 30 kilometer van het einde werden de vroege vluchters nog ingerekend.

Onder impuls van Lotto-Dstny controleerden ze de boel en voerden ze het tempo in de slotfase stevig op, met als gevolg een uitschuiver van Victor Campenaerts. Nadien zijn er nog verschillende ontsnappingspogingen van onder meer Jasper De Buyst, maar ook hij wordt gegrepen.

Vanmarcke in ultieme vlucht

In de laatste paar kilometers glipt Florian Vermeersch weg met Sep Vanmarcke en de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie. De drie houden vol tot op een kilometer voor de streep. ook al omdat het peloton tot tweemaal toe ontregeld raakt door een valpartij. Onder meer Gerben Thijssen ziet zo zijn spurtkansen verdwijnen.

Merlier onhoudbaar

In de laatste hectometers komen Merlier en co aangestormd. Ze gaan op en over de drie vluchters. Tegen Merlier is geen kruit gewassen en hij wint zo overtuigend met een verschroeiende eindsprint. Hiermee volgt Merlier zichzelf op als winnaar.Sep Vanmarcke is eerste West-Vlaming op de zesde plaats, net voor Izegemnaar Louis Blouwe.