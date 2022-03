Tim Merlier verdedigt titel in Bredene-Koksijde Classic

Na zijn zege van vorig jaar in de Bredene-Koksijde Classic (1.Pro) en de overwinning woensdag op de top van Nokereberg mag Tim Merlier zich vandaag zonder meer rekenen tot het kansje topfavorieten voor de eindzege op de Ter Duinenlaan van Koksijde.

Of het andermaal op een massasprint zal uitdraaien ligt zoals steeds in handen van de renners, maar ook de wind tussen Bredene en Koksijde kan voor heel wat nervositeit en heibel zorgen in de grote groep.

Wijziging in parcours

Het parcours van de Bredene-Koksijde Classic onderging een lichte wijziging. De start wordt opnieuw gegeven aan het Staf Versluys Eventcenter van Bredene in plaats vanaf het Sportcentrum Ter Polder. Dit omdat de coronamaatregelen nu wel een organisatie toelaten met publiek en de broodnodige vips.

Na het startschot in Bredene trekt men landinwaarts naar Gistel, Middelkerke, Nieuwpoort en Diksmuide. Via Ieper gaat het naar het Heuvelland waar na 84 kilometer koers met de Monteberg de eerste helling van de dag wordt aangevat. Daarna komen de Kemmelberg, Scherpenberg, Monteberg, Kemmelberg en de Rodeberg aan de beurt. Van daaruit gaat het naar De Moeren om na 167 kilometer de drie plaatselijke ronden van elk 11,8 kilometer aan te vatten op en rond de Ter Duinenlaan van Koksijde. De kans dat het ondanks de heuvelzone en de passage op De Moeren opnieuw tot een massaspurt komt is zeer groot.

Sprinters aan zet?

Diverse deelnemende ploegen komen met hun sprinters afzakken naar Bredene. Tim Merlier topt bij Alpecin-Fenix. Arnaud De Lie, net 20 jaar geworden, is de rappe man bij Lotto Soudal waar ook nog Victor Campenaerts op de lijst staat. Gerben Thijssen is de sprinter met dienst bij Intermarché-Wanty Gobert. Ethan Vernon en Bert Van Lerberghe zijn dat bij Quick-Step Alpha Vinyl. Pascal Ackermann, winnaar in 2019, gaat van start bij UAE Team Emirates.

Cofidis kan rekenen op de recente winnaar van de GP Denain, Max Walscheid. De Duitser werd woensdag nog tweede na Tim Merlier in Nokere Koerse. Cees Bol topt bij Team DSM en Hugo Hofstetter doet dat bij Arkéa-Samsic. De rappe Fransman kwam in Nokere echter ten val en likt zijn wonden. Winnaar van 2017, Kristoffer Halvorsen, tekent present bij UNO-X Pro en streekrenner Timothy Dupont is het speerpunt bij Bingoal-Pauwels Sauces. Na 200 kilometer kennen we de opvolger van oud-Belgisch kampioen Tim Merlier.