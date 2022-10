Tim Merlier pakt eerste zege als Belgisch kampioen in Oostrozebeke

Het Herfstcriterium van Oostrozebeke is de laatste profwedstrijd van het seizoen in West-Vlaanderen. Voor Tim Merlier is het meteen ook zijn eerste zege geworden als Belgisch kampioen.

Merlier verlaat straks Alpecin-Deceuninck om lid te worden van "The Wolfpack", de mannen van Patrick Lefevere. "Het is naar mijn mening de enige ploeg waar ik echt nog kan beter worden," aldus de Wortegemnaar. (Lees verder onder de foto)

Aan zijn Belgische kampioenentrui (na winst op het BK in Middelkerke) heeft Merlier nog niet veel plezier gehad. De Vuelta leverde niet de verhoopte zege op, wat ziekte speelde ook op. Maar in het Herfstcriterium in Oostrozebeke is de nul van de tabellen geveegd: de eerste zege als Belgisch kampioen is een feit. In een spurt met drie haalde Merlier het voor Yves Lampaert en Michiel Lambrecht.