Tim Declercq vol vertrouwen naar WK in Yorkshire

Tim Declercq (30) rijdt volgende zaterdag zijn eerste wereldkampioenschap bij de profs in Yorkshire. De Izegemnaar reed een sterke Vuelta en mag straks Philippe Gilbert of Greg Van Avermaet proberen loodsen naar de wereldtitel.

Declercq is een knecht pur sang die zijn strepen verdient bij Deceuninck-Quick-Step. Daar is hij onmisbaar in het voorjaarsteam van The Wolfpack. Nu krijgt hij ook een plaats in de nationale selectie van bondscoach Rik Verbrugghe. Een goede Vuelta en de klik met Philippe Gilbert, zowel sportief als menselijk, gaven de doorslag.

Elk jaar laait weer de discussie op tussen ploegbelang en nationale eer. Declercq is dan ook vereerd de nationale kleuren te verdedigen. Toch kijkt hij voor de kanshebbers voor de wereldtitel naar onze noorder-en zuiderburen. Hij denkt dat vooral zij de koers zullen moeten controleren voor de topfavorieten Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel.

El Tractor zet elk jaar nog stappen voorwaarts en dus hoopt hij nog enkele jaren voor Deceuninck-Quick-Step te mogen rijden. Hij voelt zich thuis bij de ploeg en ziet zichzelf niet meteen voor een andere ploeg rijden.