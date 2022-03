Tim Declercq mag weer fietsen na hartproblemen: "ben goed opgevolgd"

Tim Declercq had een ontsteking aan het hartzakje. Z’n hart zelf is niet aangetast. "Dat is eerst toch schrikken," zei Declercq in Offside. "Er wordt daar ook geen enkel risico mee genomen. Ik ben heel goed opgevolgd. De dokters hebben veel onderzoeken gedaan, en de laatste keer was er niets meer te zien."

Z’n ploeg Quick.Step – Alpha Vinyl toonde in het openingsweekend 2 gezichten. Ondermaats in de Omloop, maar zondag maakte Fabio Jakobsen dat goed in Kuurne-Brussel-Kuurne. Wie wordt dan spurter nummer 1 bij de ploeg van Patrick Lefevere? Jakobsen of Cavendish?

"ik denk dat Fabio misschien in verhouding nog iets meer ‘opkomend’ is, terwijl Cavendish z’n snelheid misschien al wat meer is afgebot, al wint hij natuurlijk ook nog wel, ook dit seizoen al. Maar richting de Tour denk ik dat Fabio de voorkeur zal krijgen." (lees verder onder de foto)

"Vooral structuur"

Ook aan tafel in Offside gisteravond: Yves Vanderhaeghe. Hij haalde met KV Oostende 4 op 9 en houdt de kustploeg daarmee zo goed als zeker in de hoogste klasse. "Ik heb vooral structuur gebracht, ook wanneer de bal uit het veld is," zei Vanderhaeghe. "Soms wordt dan vergeten om de juiste posities in te nemen. En we hebben ook gewerkt aan automatismen om voor meer gevaar te zorgen."

HERBEKIJK: