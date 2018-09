Tijdritten WK 21 van Knokke naar Brugge

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft het wereldkampioenschap wielrennen van 2021 toegekend aan Vlaanderen. De tijdritten zouden afgewerkt worden van Knokke naar Brugge, de wegrit zou starten in Antwerpen en eindigen in Leuven.

Voor deze (100ste) jubileumeditie, die start op 18 september 2021 en eindigt op 26 september 2021, zou Knokke-Heist de startplaats zijn en Brugge als aankomstplaats dienen voor de tijdritten die lopen van zondag tot en met dinsdag.

Burgemeester Renaat Landuyt reageert opgetogen over de keuze van de UCI: “Brugge is niet alleen een kunststad met een rijk patrimonium, maar bovendien ook een bloeiende sportstad. We hebben heel wat ervaring met de organisatie van sportevenementen waaronder de wielerwedstrijden Elfstedenronde en de Driedaagse Brugge – De Panne, die trouwens gisteren het statuut heeft gekregen van WorldTour-koers. Het zal ons imago van fietsstad versterken als in 2021 onze stad het decor vormt voor de strijd om de regenboogtrui. Sowieso brengt dit evenement tienduizenden mensen op de been, wat een direct positief effect zal hebben op de Brugse economie. Daarnaast lokken de tv-beelden wereldwijd een paar miljoen kijkers, die geïnspireerd kunnen worden om Brugge op een latere datum te bezoeken. Al moet dit kampioenschap uiteraard ook voor de vele Brugse fiets- en wielerliefhebbers een feestelijk gebeuren worden.”

Voor de organisatie bundelden verschillende bedrijven de krachten. Wielerorganisatoren Flanders Classics en Golazo, Cycling Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Wielerbond en de Vlaamse overheid. Er zal gewerkt worden met een budget van om en bij de 18,5 miljoen euro.