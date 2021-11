Tijdelijke stop voor contactsporten?

Expertengroep GEMS, die de overheid adviseert, wil zelfs een tijdelijke stop voor een paar weken. Maar de sportclubs hopen dat het niet zover zal komen. Dat horen we bij basketbalclub Oostende, en ook in het minivoetbal. Zij zijn ervan overtuigd dat ze alles veilig kunnen blijven organiseren.

Jurgen Vanpraet, CEO BC Oostende: "Ik denk dat het voor ons wel kan dat we blijven werken met het CST, dat we daar het mondmasker aan toevoegen en dat we blijven onze ventilatie optimaal gebruiken. Ik denk dat dat 3 belangrijke zaken zijn. Een beperking van de zaal zou nog wel kunnen, maar hopelijk gebeurt dat niet. We kunnen wel enige capaciteit terugschroeven, maar dan wordt het nog puzzelen. Een volledige zaalsluiting zou wel een drama zijn.

BC Oostende heeft net nu een heel druk programma. Extra beperkingen betekenen opnieuw extra financiële zorgen. "We hebben nu niet alleen de competitie, we hebben de beker, we hebben de Champions League, ’t is een heel drukke periode voor ons. Het komt inderdaad heel ongelegen."

Geen competitiestop

Van het basketbal naar het minivoetbal, met om en bij de 10.000 spelers in onze provincie. Een competitiestop zoals die er al is geweest, zien ze ook hier niet meteen gebeuren. Want naast de mondmaskers, ventilatieplannen en CO2-meters, zijn er nog extra mogelijkheden om alles veilig te organiseren, klinkt het. Jelle Vermeulen, Voetbal Vlaanderen: "Ja, er zijn nog een aantal zaken die extra zouden kunnen gebeuren. Het gebruik van kleedkamers en douches, daar zouden bijkomende beperkingen bij kunnen komen. Nu is het zo dat het al beperkt is in tijd, tot 15 minuten en dat ook het mondmasker aangeraden wordt. Mogelijk komen daar nog bijkomende beperkingen qua tijd of personen. En anderzijds kan ook het CST-ticket ingezet worden, dat is al vrij goed ingeburgerd. Dus mocht dat in de sportsector gevraagd worden, is dat ook geen probleem."