Tiesj Benoot wint Kuurne-Brussel-Kuurne

Kuurne-Brussel-Kuurne is, na de Omloop Het Nieuwsblad, de tweede koers in het openingsweekend. Vorig jaar won Fabio Jakobsen de koers op West-Vlaamse bodem net voor Caleb Ewan. Dit jaar is het Tiesj Benoot die wint.

Op 78 kilometer van de streep is het oorlog in le pays des Colinnes en wie niet mee is, is gezien. De spurters gaan hier overboord. Dit is le Saint-Sauveur. En daar martelt Tim Wellens de kasseien die er niet aangenaam bij liggen. Jumbo-Visma moet mee in de achtervolging op Wellens. Zo krijgen we een erg mooie kopgroep. Met Tiesj Benoot, Matej Mohoric en net als vorig jaar Taco Van der Hoorn. Even later komt ook Nathan Van Hooydonck aansluiten.

Daarachter vormt zich een peloton waar Arjen Livyns kopwerk mag verrichten, op een halve minuut van de leiders. Het tweede peloton, met Lampaert voorin en ook Philipsen, volgt al op twee minuten van deze mannen.

KOPLOPERS NIET TERUG TE HALEN

De vijf zijn bezig aan een voor Kuurne vrij ongewoon nummer. Een ontsnapping met vijf motoren die een heel grote overlevingskans heeft. Ook al omdat achter hen de samenwerking stokt. Sénéchal is de man die bij Soudal-Quick.Step werkt voor Jakobsen. Ook De Lie soupeert zijn mannetjes op. Maar op één ronde voor de finish is het verschil nog altijd 47 seconden.

In de laatste rechte lijn is het Tiesj Benoot die de coolste blijft. Van achter uit gaat hij rechts van de weg. Van Hooydonck laat het gat, Tim Wellens komt de laat uit z'n pijp. Benoot zorgt voor een duidelijke dubbelslag bij Jumbo-Visma in het openingsweekend. Hij schrijft kuurne-brussel-Kuurne op zijn naam. De hele dag gecontroleerd. Nathan Van Hooydonck is nog tweede.