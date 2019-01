Club Brugge is niet succesvol begonnen aan de rest van het seizoen na de winterstop. In eigen huis ging het met 0-1 onderuit tegen Charleroi.

Blauw-zwart startte slap aan de partij. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Charleroi na twintig minuten op voorsprong kwam via Angella.

In de tweede helft had Club wel wat kansen, onder andere via invaller Schrijvers, maar ook Charleroi bleef gevaarlijk loeren op de counter. In het absolute slot werd er nog weinig gevoetbald en dus ook niet meer gescoord.

Door deze thuisnederlaag

blijft Club Brugge hangen op 10 punten van competitieleider Racing Genk, nu ook op gelijke hoogte met Antwerp.