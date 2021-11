Tienkoppig Anderlecht moet tevreden zijn met draw tegen KV Kortrijk

Anderlecht-coach Vincent Kompany kon niet tevreden zijn na een magere eerste helft, waarin er te weinig dreiging uitging van paars-wit. KV Kortrijk ging rusten met een 0-1 voorsprong. De West-Vlamingen kwamen voorbij het halfuur op voorsprong via Guèye, die al duikend de bal tegen de netten kopte.

Na de pauze tapte de thuisploeg uit een ander vaatje. Een knal van Raman spatte via Sainsbury uiteen tegen de lat. KVK-doelman Ilic hield de Anderlecht-aanvaller even later van de gelijkmaker. De Servische keeper ging nadien evenwel de mist in, bij het uitkomen sloeg hij te flauw tegen het leer. Guèye kopte nadien richting eigen doel, Sainsbury duwde uiteindelijk de bal binnen.

Rode kaart voor Raman

Iets voor het uur bracht Raman zijn ploeg in de problemen. Hij maakte een kopstootbeweging richting Selemani, ref Wim Smet ging de beelden bekijken en deelde rood uit.

Met een man minder was de opdracht van Anderlecht ineens een pak lastiger, maar paars-wit ging toch nadrukkelijk op zoek naar de zege. Zirkzee en de ingevallen Verschaeren besloten op Ilic. Aan de overzijde zat Van Crombrugge goed bij een krul van Selemani. Na de wedstrijd kregen de troepen van Kompany een fluitconcert over zich heen.

Anderlecht kon voor de zevende keer in acht wedstrijden niet winnen en verliest steeds meer de voeling met de top van het klassement. Met 22 punten is het zesde, op 9 punten van Union. De koploper speelt om 18u30 een uitmatch tegen KV Oostende. KV Kortrijk staat op de 10e plaats met 21 punten.

Lees ook