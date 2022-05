Tibo Vyvey pakt goud in Belgrado

Op het wereldkampioenschap roeien in Belgrado heeft Tibo Vyvey de gouden medaille bemachtigd. In de categorie LM1x finishte hij met meer dan 3 seconden voorsprong in een tijd van 07:08.07.

Vrijdag roeide Vyvey zijn heat. Daar eindigde hij op de derde plaats in een tijd van 07:41.86. Hiermee stootte hij meteen door naar de A-finale op zaterdag. Daar wou Tibo een gooi doen naar een podiumplaats.

Na een goede start kon hij zich meteen tussen de toppers nestelen. Tibo zat in volle concentratie en nam meteen na de 1000m de koppositie over. In een spannende laatste 500m kon Tibo zijn Sloveense tegenstander knap voorblijven. Hij finishte met meer dan 3 seconden voorsprong in een tijd van 07:08.07.