Tibo Vyvey in Offside: "Ik geloof dat het goed komt"

Dan denk je dat topsport moeilijk wordt, maar Vyvey knokte terug, werd tien dagen geleden Belgisch kampioen op de skiff en mikt nu voluit op de Olympische Spelen van Parijs.

Tibo Vyvey: "Vorig jaar in augustus heb ik een hersentrombose gekregen. Dat was net na de halve finale op het WK -23. Daar ben ik dan onmiddellijk opgenomen in het ziekenhuis en was het roeien gedaan voor de rest van het jaar. Ik was daar als topfavoriet om in de lichte skiff een wereldtitel te nemen maar het lot heeft er anders over beslist. Ik weet nu wat de symptomen zijn op voorhand en ik kan heel snel ingrijpen. Met één telefoontje kan ik onder de MRI in Gent. Ik heb wel een traan geplengd toen ik voor het eerst weer in een boot zat. Of toch wel even een krop in de keel gehad. Het was toch wel een emotioneel moment. Het was drie à vier maanden geleden dat ik in een boot gezeten had toen. Dat doet wel iets."

Belgisch Kampioen

Tibo kon tien dagen terug al een eerste doel afvinken. Op de skiff werd hij Belgisch kampioen. Voor Marlon Colpaert en Niels Vanzandweghe. Zijn collega's maar ook concurrenten voor de lichte dubbel twee op de Spelen in Parijs. "We komen allemaal heel goed overeen met elkaar. Gewoon, aan de start, is het elk voor zich. Maar zodra we over de finish zijn, dan vliegen we elkaar weer in de armen om elkaar te feliciteren. We willen elkaar ook beter maken, dat is de bedoeling. Fysiek ben ik duidelijk in orde. Ik ben fysiek ook de sterkste, dat hebben we gezien in de skiff. Nu is het gewoon kwestie van dat nog om te zetten in de dubbel. Ik geloof erin dat dat goed komt."