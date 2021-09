Het Belgisch roeiduoTibo Vyvev en Marlon Colpaert heeft zondag hun Europese titel bij de U23 verlengd in Polen in de categorie de lichte dubbeltwee.

In Polen waren de titelverdedigers van bij de start dominant en haalden hun derde medaille binnen in deze categorie.

Van het eerste moment op het water in Kruszwicka nam het Belgisch duo de eerste plaats in. Op 1.000m konden ze een aanval van de Zwitsers Ahumada en Struzina van zich afslaan om uiteindelijk te triomferen in 6'17"42.

Vyvey en Colpaert behaalden zo hun derde medaille in deze categorie, na het brons van twee maanden geleden op het WK voor beloften in Tsjechië, hun vorige titel.