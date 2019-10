Thomas Meunier even terug 'thuis'

De spelers en de staff van Paris-Saint-Germain zijn sinds gisteren in Brugge voor de Champions League-ontmoeting van vanavond tegen Club Brugge.

Thomas Meunier en co trainden maandagavond op Jan Breydel. De ex-speler van Club heeft zijn ploegmaats alvast gewaarschuwd. Neymar is er niet meer bij, maar met Mbappé, Di Maria en andere Cavani's heeft PSG nog meer dan voldoende slagkracht in huis.