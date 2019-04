Thierry Neuville aan de start van de Ypres Rally Masters

De lancering van de Ypres Rally Masters, een nieuwe wedstrijd voor youngtimers en de nieuwe generatie World Rally Cars, maakt deze deelname mogelijk. "Opnieuw de Renties Ypres Rally rijden met de R5, zoals vorig jaar, dat zou weinig nieuws gebracht hebben voor de fans. We hebben vorig jaar de wedstrijd gewonnen. Wat zouden we meer kunnen doen? Anderzijds willen we heel graag van de partij zijn in Ieper, want het is erg fijn om voor onze fans in eigen land te rijden. Het enthousiasme van onze supporters was vorig jaar in Ieper fantastisch. Daarom komen we opnieuw aan de start in Ieper, maar deze keer wel met de Hyundai i20 Coupé WRC.".

Superstage, organisator van de Renties Ypres Rally en van deze Ypres Rally Masters, is natuurlijk verheugd dat onze nationale trots opnieuw aan de start komt, bovendien met zijn officiële Hyundai i20 Coupé WRC die nog niet eerder in actie te zien was in ons land.

"De voorbije jaren hebben we gemerkt hoe populair Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul bij de Belgische rallyfans zijn. Het is een eer om hen aan de start van de eerste Ypres Rally Masters te verwelkomen. Ter herinnering: de Ypres Rally Masters is een nieuwe wedstrijd die verreden wordt over 12 verschillende klassementsproeven (5 vrijdag, 7 zaterdag), goed voor 143 km tegen de chrono," vertelt Jan Huyghe, Marketing & Sales Director van Superstage. "De Hyundai i20 Coupé in actie zien op de bekende en uitdagende klassementsproeven van de Ypres Rally, daar kijkt elke rallyfan naar uit."