Thibau Verhofstadt wint Dwars door Wingene

Thibau Verhofstadt heeft Dwars door Wingene (cat. 1.12), met start en aankomst in Wingene, gewonnen. De renner van Tarteletto-Isorex haalde het na een sprint met drie van Tom Portsmouth en zijn teamgenoot Gianni Marchand.

Pas na een goede 50 kilometer vertrok de goede vlucht. Het volledige Tarteletto-Isorex team maakte het gat: een groep van zowat 30 man kon wegrijden.

Het peloton liet niet meteen begaan: het verschil bleef ronden lang een 30-tal seconden. Pas op een goede 40 kilometer van het einde leek de grote groep zich gewonnen te geven wanneer het verschil boven de minuut ging.

Het sein om daar aan de boom te schudden: zeven renners reden opnieuw weg. Tarteletto opnieuw goed vertegenwoordigd: Marchand, Teugels en Vanoverschelde. De Brit Portsmouth en Luxemburger Bresser zijn net als Nederlanders Van der Lijke en Den Brader mee voorin. Het zevental werkte goed samen en op 30 kilometer van het einde hadden ze een bonus van 35 seconden. Enkele kilometers later moest Bresser de rol lossen vooraan.

Bij het ingaan van de laatste ronde kwam er nog meer versterking van de taartjesploeg vooraan aansluiten. Ondertussen ging Marchand alleen op avontuur. Tom Portsmouth gokte dan maar op een tegenaanval, maar hij kreeg waakhond Thibault Verhofstadt mee. Marchand neemt in de slotfase tot twintig seconden, maar kraakte in de laatste kilometer. Verhofstadt werkte het ploegenspel toch nog af in de spurt voor Portsmouth en Marchand.