Thibau Nys wint eerste wereldbekercross voor beloften, Wyseure net naast podium

Vrij snel in de cross vormde zich een kopgroep met zes renners. Wyseure, Nys, Verstrynge, Ronhaar, Michels en Witse Meeussen gingen op pad. Samuele Leone en Daviode Toneatti probeerden de kloof met dat zestal te overbruggen maar daar slaagden de Italianen niet in.

Verstrynge moest vervolgens zijn metgezellen laten rijden en even verderop spatte de kopgroep helemaal uit elkaar. Michels, Nys en Meeussen trokken in de aanval. In de voorlaatste ronde moest ook Meeussen er voorin af en hielden we enkel nog Nys en Michels over in de strijd voor de overwinning. De twee bleven elkaar beloeren en bestoken met diverse versnellingen. Uiteindelijk bleek Nys de snelste van de twee. Hij is meteen ook de eerste leider in de stand van de wereldbeker voor beloften.