Met een jaartje vertraging is Tessa Wullaert dan toch gehuldigd als ereburger van Wielsbeke. Ze krijgt die titel voor haar uitzonderlijke sportieve prestaties in het voetbal.

Wullaert is 29 kende al heel wat succes in binnen-en buitenland, bij o.a. Manchester City en nu Anderlecht. Er staan al drie Gouden Schoenen op haar kast, en op 21 september speelde ze nog haar honderdste interland voor de Red Flames. Met de Belgische ploeg speelt ze later dit jaar nog het EK, en ook het Wk is nog mogelijk als ze met vier doelpunten verschil winnen van Noorwegen.