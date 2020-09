Afscheid van de triatleet Frederik Van Lierde, dat is afscheid van een grote meneer. Vooral omdat hij, samen met Luc Van Lierde, de enige Belg is op de ellenlange erelijst van de Iron Man in Hawaii, het wereldkampioenschap triatlon.

De Iron Man is een meedogenloze wedstrijd, en dat moest Van Lierde ook vaak ondervinden. Maar winnen in Hawaii, dat blijft een poort naar de hemel die opengaat. Elf keer heeft Van Lierde geprobeerd die poort te openen. Het is hem één keer gelukt, in 2013.