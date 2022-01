Teleurstelling in supporterscafé Iserbyt

Een verdiende wereldtitel voor Tom Pidcock, dat vonden ze ook in het supporterscafé van Eli Iserbyt in zijn geboortedorp Bavikhove gisteravond. Al was er natuurlijk ook teleurstelling.

Want na een seizoen met veel overwinningen, was Iserbyt toch één van de topfavorieten in de States.

De sfeer zat er in het begin goed in, in café Chassepatate in Bavikhove. Het bier vloeide rijkelijk. Maar nog voor half cross gaat Pidcock er alleen vandoor. De Brit maakt niet alleen de Belgen monddood, hij krijgt ook het supporterscafé stil.

Eli Iserbyt en z’n supporters moeten tevreden zijn met brons. Veertien zeges tot nu toe dit seizoen, maar de kers op de taart ontbreekt. Geen Belgische, Europese of wereldkampioenentrui dit jaar. Stijn Soetaert: “Ik denk dat er maar één plaats telt op een WK, als je de trui niet hebt… . Het is tof dat hij op het podium staat, maar het is de trui die telt hé” Luc Byttebier: “Iserbyt is de beste van het seizoen, maar ja, het parcours lag hem wellicht niet zo goed. Pidcock is de verdiende winnaar.”

