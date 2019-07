Teddy Chevalier trekt naar Valenciennes

Teddy Chevalier verlaat Kortrijk om terug te keren naar Frankrijk, waar hij voortaan de kleuren van Valenciennes zal verdedigen in de Ligue 2. Dat liet Kortrijk vrijdag weten.

De 32-jarige Fransman verbleef twee jaar bij de West-Vlaamse ploeg in zijn tweede periode bij de club. Chevalier speelde in 2016-2017 voor de Franse ploeg Lens waar hij echter weinig speeltijd kreeg en trok toen voor de derde keer naar de Belgische competitie. De aanvaller speelde eerder al voor Zulte Waregem van 2009 tot 2012 en Kortrijk tussen 2013 en 2015.

Chevalier was goed voor 30 doelpunten en 13 assists over alle competities heen in de afgelopen twee jaar bij Kortrijk.

We bedanken Teddy voor zijn inzet en wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière. pic.twitter.com/n643G1XWXi — KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 19, 2019

