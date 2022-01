Tarteletto-Isorex wil zich meer tonen

Wielerteam Tarteletto-Isorex verlegt het geweer van schouder dit seizoen. De ploeg van Peter Bauwens wil zich vaker tonen in de ontsnappingen en niet enkel mikken op een spurt. En dan wordt al vlug in de richting van Aartrijkenaar Gianni Marchand gekeken.

Zijn derde plaats herhalen in de Ronde van België wordt het hoofddoel. Gianni Marchand: "Sowieso is de Ronde van België ieder jaar een doel. Ten eerste is het een Belgische rittenkoers, en dus voor de ploeg zeer belangrijk. Voor mezelf is er altijd een Ardennenit en een tijdrit, en kan er dus weer een goed klassement in zitten, als alles een beetje in zijn plooi valt."

Anzegemnaar Torsten Demeyere is een van de zes nieuwkomers. Een laatbloeier door omstandigheden. Torsten Demeyere: "Ik heb altijd gestudeerd, en de eerste jaren bij de beloften ging dat niet zo vlot. Ik heb de moed zeker niet laten zakken, en alles op alles gezet in het eerste jaar bij de elite, met de hoop om de overstap te kunnen maken naar het continentale niveau. Het is inderdaad iets later dan je zou verwachten, maar ik zie het niet als te laat. Er was een reden, met de studies en een iets latere progressie."

Maxime De Poorter: "Ik denk dat we met de ploeg de ambitie hebben om ons te tonen in de tv-koersen. Dat is ook mijn persoonlijke ambitie. 1.1, 1.2-niveau, en de professionele kermiskoersen in België. Dat is belangrijk voor het team, en daar wil ik ook persoonlijk scoren."

Tarteletto-Isorex telt 14 renners, met als ploegleiders Danny De Bie en Rony De Vos.