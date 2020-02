Tarteletto begint versterkt aan het nieuwe seizoen

Met acht overwinningen in 2019 zijn ze bij Tarteletto-Isorex dik tevreden. Eén daarvan, in de Ronde van Iran, kwam op naam van Thomas Joseph. De Kemmelnaar zegde het veldrijden vaarwel en kiest nu voluit voor de weg. Al kan hij de offroad niet helemaal vaarwel zeggen. Joseph is een van de leidersfiguren in de ploeg, naast ervaren rot Maxime Vantomme. De Zillebekenaar wordt er straks 34, maar heeft aan ambitie nog geen spat ingeboet.

Ook Gianni Marchand, die overkomt van het gestopte Cibel-Cibon, is een man met een plan. De hoop om bij een procontinentale ploeg aan de slag te kunnen, blijft bestaan. De Aartrijkenaar wil vooral in de kijker lopen door attractief te koersen.En dan is er nog Maxime De Poorter, die na een jaar in een Franse ploeg, sterker terugkomt naar de

Tarteletto-Sorex begint het seizoen in de Ronde van Antalya.