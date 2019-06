Taravel verlengt contract bij Cercle

De 32-jarige Franse verdediger kwam in 2017 in het Jan Breydelstadion terecht en begint er dus over enkele weken aan zijn derde seizoen. Afgelopen seizoen kwam hij 25 keer in actie.

"We zijn zeer blij dat Jérémy zijn contract bij Cercle Brugge verlengt", zei sportief directeur François Vitali. "Hij was een belangrijke pion in enerzijds de promotie twee seizoenen terug en anderzijds in het behoud van afgelopen seizoen. Zijn ervaring in de Jupiler Pro League is voor ons een troef en Jérémy zal dan ook een belangrijke schakel zijn met het oog op de toekomst."