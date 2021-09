Taco van der Hoorn de sterkste in Omloop van het Houtland

Van der Hoorn finishte solo, met een kleine voorsprong op het peloton. Z'n ploegmaat Danny Van Poppel spurtte naar de tweede plaats. Gerben Thijssen van Lotto was derde. Van der Hoorn heeft de zege niet gestolen, hij reed zowat 70 kilometer op kop, eerst samen met Jonas Rickaert, en toen die zich weer liet inlopen nog even met Guillaume Van Keirsbulck. In het slot sprong de Nederlander weg, en hield dus een kleine voorsprong over aan de streep.

Een uitgebreid verslag van de Omloop van het Houtland krijg je straks in een extra aflevering van Sport West.